Osman Göçen Çeyrek Finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osman Göçen Çeyrek Finalde

Osman Göçen Çeyrek Finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 86 kg'da mücadele eden Osman Göçen çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 86 kg'da mücadele eden Osman Göçen çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi serbest stil 86 kg'da temsil eden Osman Göçen ilk turda evsahibi Japon Sohsuke Takatani'yi (2-2) 'den iki puanlık oyun yaptığı için yenerek çeyrek finale yükseldi.

Güreşçimiz çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Artur Naifonov ile karşılaşacak. Bir diğer güreşçimiz Süleyman Atlı ise ilk turda İranlı Reza Atrınagharchi'ye (3-2) yenildi.

İranlı güreşçi finale yükseldiği takdirde güreşçimiz repesajda güreşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi
Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osman Göçen Çeyrek Finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 09:15:02. #1.16#

title