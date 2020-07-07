Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor
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Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor

Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri önünde, sancak nöbeti tutulacak.

Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sancak nöbeti başlıyor
07.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:19

Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri önünde, sancak nöbeti tutulacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan mekanlar ve tarihi eserlerle Bursa'nın yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olduğunu aktaran Aktaş, "Köklü geçmişi ile tarih ve kültür kenti ve büyük cihan devleti Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve evladı Orhan Gazi başta olmak üzere, ilk altı padişahı da bağrında barındırmaktadır. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştüğünü ifade eden Aktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda istişarelerde bulunmuştuk. İnşallah kısa süre sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti başlıyor. Bilindiği üzere sancağın nöbeti, devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir. O günkü ruhu günümüze aynı şekilde taşıyarak, gelecek nesillerimize bunu aktarmanın yanında, şehre gelen yabancı turistlere bir devlet geleneğimizi daha sergilemiş olacağız."

Aktaş, bu konuda desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA

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