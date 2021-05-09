Osman Gazi'nin büyükannesi "Hayme Ana" Anneler Günü'nde unutulmadı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, Anneler Günü dolayısıyla kabri başında anıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, Anneler Günü dolayısıyla kabri başında anıldı.

Çarşamba köyündeki türbeyi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, burada yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın örnek alınması gereken önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla Hayme Ana'yı andıklarını belirten İpek, "Allah inşallah bize buradaki emanete layık olmayı nasip etsin. Anneler Günü vesilesiyle burada memleketimizin kurucu annesi Hayme Ana'mızın duasını etmiş bulunalım. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Devlet Ana Camisi'nin imamı Mustafa Güneş, Hayme Ana'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit