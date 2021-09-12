Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023'e kadar 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, altıncı kütüphaneyi açılışa hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatırım programına alınan 16 kütüphane arasında yer alan Osman Gazi Kütüphanesi, 15 Eylül'de kitapseverlerle buluşacak.

Belediyenin sosyal tesisi olan Sütçüler Caddesi'ndeki Osman Gazi Semt Konağı'nın bir bölümü kütüphaneye dönüştürüldü.

Semt kütüphanesi şeklinde tasarlanan ve 5 bin kitap kapasitesi bulunan kütüphanenin yapımı tamamlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış öncesi semt kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphane alanını gezen Tütüncü, eğitim tesisinin tasarımında gördüğü eksiklerin giderilmesini istedi. ???????