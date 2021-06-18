Osman Doğan kimdir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan, programa dokuzuncu kez "En İyi TV Programı" ödülünü takdim etti. Osman Doğan kimdir?
OSMAN DOĞAN KİMDİR?
Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı olan Osman Doğan, Eskişehir Anadolu Açık Öğretim Üniversitesi mezunudur.
AVRASYA TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ
Vizyonu
Tüketici haklarını koruyarak; nicelik ve niteliğini artırarak faydalanma ilkesi ışığında; tüketici hak ve sorumlulukları ile üretici hak ve sorumlulukları ilişkin ulusal mevzuatımızın oluşması ve uygulamalar konusunda; gelişmiş çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmek, tüketicinin hak arama,bilincinin ve ahlakının gelişmesine katkı sağlayıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak; etkin ve karar mekanizmaları içinde söz sahibi bir sivil toplum örgütü olabilmektir.
Misyonu
- Halkımızın refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek,
- Tüketicilerimize saygılı ve tüketici haklarını savunan yaşatmak veyaşamak hakkı hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak,
- Tüketici sağlığı ve güvenliğinin ortamını sağlamak,
- Tüketicilerimize verdiğimiz desteğin yanı sıra dürüst ticaret kurallarına uyan ve sınırsız tüketici memnuniyetine önem veren üreticilerimize de destek olarak üreticilerimize çalışmalarında yardımcı olmak.
- Tüketici hak ve sorumluluğu ile çevre duyarlılığı ve ahlakının; eğitim faaliyetleriyle, proje çalışmalarıyla, panel ve konferanslarla birey ve toplumu aydınlatıcı bilgiler vermek,
- Derneğimizin amacı doğrultusunda; ulusal mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak, uygulamaları takibe almak,
- Aynı amaca hizmet eden, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaktır.