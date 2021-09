Osman Dinç'in, "Teorem II" sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

Sanatçı Osman Dinç'in 2014 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiği "Teorem" sergisinin devamı niteliğindeki sergisi "Teorem II" bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle açılacak.

Sanat dünyasındaki yeri Arte Povera ile minimal sanat arasında bulunan sanatçı "Teorem" sergisine olan yaklaşımını "Heykel üç boyutlu olduğundan, gerçek mekanı irdeler. Bu yüzden birçok biçimsel sorunu beraberinde getirir; yerçekimi, denge, malzemenin uygunluğu…" sözleriyle ifade ediyor.

Sergi, 3-30 Eylül'de arasında Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ile buluşacak.

Osman Dinç

1948 yılında Bozkurt Denizli'de doğan sanatçı, 1990-2011 yıllarında L'Ecole Nationale Superieure D'Art de Bourges'da öğretim üyeliği yaptı.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde 60'ın üzerinde kişisel sergi düzenleyen sanatçı 100'ün üzerinde grup sergilerine katıldı.

Dinç, aralarında Yılın Heykel Sanatçısı Ödülü, tüm çalışmalarından dolayı Heykel Dalında UNESCO Başarı Ödülü ve üç kez Devlet Resim Heykel Yarışması Ödülü'nün de bulunduğu birçok ödüle sahip.

Sanatçının yer aldığı önemli koleksiyonlar arasında ise; Cirva Marseille, Marsilya, Fransa; The Art Collection of the Municipality of Paris, Fransa; Istanbul Modern, Türkiye; Arter Koleksiyonu, Türkiye; Merkez Bankası Koleksiyonu, Türkiye; The Annecy Museum Collection, Fransa; ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı) bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref