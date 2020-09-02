Osman Çilenti kimdir, nereli? İmam Osman Çilenti neden hayatını kaybetti?
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Osman Çilenti kimdir, nereli? İmam Osman Çilenti neden hayatını kaybetti?

Şanlıurfa'da hayatını sürdüren imam Osman Çilenti'nin, koronavirüslü cenazelerin kıyanmasında görevlendirildiği ve koronavirüs kaptığı için hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Osman Çilenti neden öldü?

Osman Çilenti kimdir, nereli? İmam Osman Çilenti neden hayatını kaybetti?
02.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:28

Osman Çilenti kaç yaşında? İki yıldır Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık (Daralıx) köyünde imamlık yaptıktan sonra müftülükle bazı sorunlar yaşadığı öne sürülen Osman Çilenti, ilçedeki koronavirüslü cenazeleri yıkarken koronavirüs kaptığı ortaya atıldı.

OSMAN ÇİLENTİ KİMDİR?

İmam Çilenti, 1976 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Siverek İmam Hatip Lisesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördü. Diyanet İşlerine bağlı imam olarak görev yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık köyünde iki yıl imam olarak çalıştı. Osman Çilenti evli ve üç çocuk sahibidir. İmam Çilenti, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İmamlık yapan Osman Çilenti'nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti'nin bu sırada kendisinin de COVID-19'a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

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