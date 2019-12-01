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Osman Çakmak'ın babası vefat etti

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.

01.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:22
Osman Çakmak'ın babası vefat etti

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü 'ın babası , hayatını kaybetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Ömer Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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