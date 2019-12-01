Osman Çakmak'ın babası vefat etti
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.
01.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:22
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, hayatını kaybetti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ömer Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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