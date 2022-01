Osman Çakıray: "Hedefimiz Efeler Ligi"

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray, ligin ikinci yarısında hedeflerinin play-off ve ardından Efeler Ligi olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında sadece 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada tamamlayan Develi Belediyespor ikinci yarıda sezonu lider tamamlayarak Play-Off'tan adını bir üst lige yazdırmak istiyor.

Nihai hedeflerinin önce Play-Off sonra, final Play Off'u ve inşallah sonunda da Efeler Ligi olduğunu belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, " İlk 5 takımın performansları birbirine yakın bir ilk devre oldu. Hatta diğer takımların artan performansı ile her takımın her takımdan puan alabileceği ve hatta yenebileceği bir gruptayız. Develi Belediyespor olarak ilk günden bu yana oyun sistemimizi sporcularımıza uygun hale getirmek için çalışıyoruz ve bunu artık iyice gerçekleştirdik. Performans olarak her geçen gün artan bir ivme yakaladık zaten önemli olan da bu artan performans ile sonuçları değerlendirebilmek. Sakatlık geçiren ya da rahatsızlanan oyuncularımız oldu ama tam takım olma ruhu ve kapasitesi ile aksamadan yola devam ettik. Şehir bizi maçlarımızda harika bir şekilde destekliyor ve bu destek gittiğimiz yerlerde de devam ediyor. 1.Ligde yeni olmasına rağmen her şeyi ince ince dikkatle üzerinde duran bir yönetimimiz var. Her defasında desteklerini gösteren Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar bize tam destek veriyor ve voleybolu seviyor bu da bize ayrı bir güç veriyor. Şimdi eksik yok ve tam takımız 2.devre hazırlıklarına devam ederken ilk hedef her zaman ilk maç olarak devam edecek ama nihai hedef önce Play-Off sonra, final Play Off'u ve inşallah sonunda da Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Söylediğimiz ve kabullendiğimiz bir söz var hep daha iyiye ve ileriye gitmek çünkü çoğu zaman son başlangıçtan daha önemlidir" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

