Osman Çakıray: "Bu mağlubiyetten ders çıkartacağız" - Haberler Spor
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Osman Çakıray: "Bu mağlubiyetten ders çıkartacağız"

Osman Çakıray:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, kaybettikler Niksar Belediyespor maçından ders çıkartacaklarını söyledi.

Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, kaybettikler Niksar Belediyespor maçından ders çıkartacaklarını söyledi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 14.haftasında Niksar Belediyespor'a 3-1 kaybetti. Ligde 14 maç sonunda 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor ligin 15.haftasında Hatay Erzin Yeşilkent Spor'u konuk edecek.

Niksar Belediyespor mağlubiyetinden ders çıkartmak zorunda olduklarını belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, "Bugün kötü oynadık ve kaybettik. Bu mağlubiyetten ders çıkarmak zorundayız. Rakip takım sporcularını kutluyorum. Hatalarımızı düzeltmek için çaba göstermekten vazgeçmeyeceğiz. Hedefimize yürümeye devam. Herkese teşekkürler" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Develi, Spor, Haber

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