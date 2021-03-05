Osman Aşkın Bak'tan Şenol Güneş'e ziyaret

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Milli takımlar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TFF Levent Binası'nda teknik direktörümüz Şenol Güneş'i ziyaret etti. Ziyarette Türk futboluyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever