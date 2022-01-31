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Osmajic Bandırmasporda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Osmajic Bandırmasporda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Karadağ Milli Takımı'nın 22 yaşındaki santrforu Milutin Osmajic ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Karadağ Milli Takımı'nın 22 yaşındaki santrforu Milutin Osmajic ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, transferlerine devam ediyor. Bandırmaspor, Miutin Osmajic'i 6 aylığına kiraladı. İspanya La Liga takımlarından Cadiz formasını giyen oyuncu kariyerinde 114 maça çıktı ve 23 gol kaydetti. Karadağ Milli Takımı ile 12 maça çıkan oyuncu Türkiye, Hollanda ve Norveç'e karşı 11'de yer aldı. Miutin Osmajic'in imzayı atarak Antalya kampına katıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Osmajic Bandırmasporda

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bandırmaspor, Spor Toto, Karadağ, Milli, Spor, Haber

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