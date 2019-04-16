Osm'de Kediler ve İnsanlar' Paneli Gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri 'Kediler ve İnsanlar' paneliyle devam edecek.

Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri 'Kediler ve İnsanlar' konulu panel ile devam edecek. Program 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da OSM'de gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Nisan Kültür Sanat Etkinliklerimiz 17 Nisan Çarşamba günü 'Kediler ve İnsanlar' paneli ile devam edecek. Ofis Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek programa İslam Dalp, Samet Tınas ve Abdullah Uğur konuşmacı olarak katılacak. Nihayet Dergisi işbirliğiyle 20.00'da başlayacak etkinliğe tüm kültür sanat dostları davetlidir. - SAKARYA

Kaynak: İHA