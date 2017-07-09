Oslo'da Gece Klübünde Silahlı Saldırı

– Oslo'nun tanınmış gece klüplerinden Blue'da meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı.



Dün gece yarısından sonra gece klübünün girişinde meydana gelen saldırıda yaralanan dört kişiden ikisinin klüp girişinde görevli özel güvenlik mensubu olduğu belirtildi.



Oslo polisi saldırıdan sonra olay yerinden taksi ile kaçmaya çalışan bir kişinin yakalanarak göz altına alındığı açıkladı. Olay yerinde saldırıda kullanıldığı zannedilen bir silah ele geçirildi.



Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre klübe girişine izin verilmeyen saldırgan silahını çıkararak ikisi güvenlik görevlisi, biri klüp çalışanı dört kişiyi vurdu. Yaralanan dördüncü kişinin kimliği ise açıklanmadı.



Saldırganın polis tarafından yakından tanındığı açıklanırken, daha önce sabıkası olup olmadığı yada kriminal çevrelerle bağlantısına ilikin bir açıklama yapılmadı.



Klüp binasında bulunanlar arasında büyük paniğe yol açan silahlı saldırıda yaralanan dört kişi Oslo hastanelerinde tedavi altına alındı.



Polis soruşturması sürerken saldırganın bugün sorgulanacağı öğrenildi. - Oslo