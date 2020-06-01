OSKİ kayıp-kaçaklara savaş açtı
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OSKİ kayıp-kaçaklara savaş açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hatlarında oluşan kayıp kaçakları önlemek için, elindeki son teknolojik cihazlarla yoğun bir çalışma başlattı.

OSKİ kayıp-kaçaklara savaş açtı
01.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:48

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hatlarında oluşan kayıp kaçakları önlemek için, elindeki son teknolojik cihazlarla yoğun bir çalışma başlattı.

İçme suyu hatlarının verimli işletilmesi amacıyla nisan ayı içerisinde kayıp ve kaçak kontrollerine başlayan OSKİ, içme suyu hatlarındaki sızıntıları tespit ederek kayıp ve kaçak suları en aza indirmek için sıkı bir çalışma içerisine girdi.

Sıkı çalışma

Ekiplerin sahada çalışmalara başladığını ifade eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, içme suyu hatlarını daha verimli kullanmak için il genelinde kayıp ve kaçak ekiplerinin oluşturulduğunu ifade etti. Genel Müdür Us, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"OSKİ olarak sahada alt yapı çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ederken, içme suyu hatlarının verimli işletilmesi amacıyla kayıp ve kaçakların kontrollerine başladık. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturduğumuz özel ekiplerimiz bu çalışmaları yürütüyorlar. Aldıkları eğitimler sonucunda kayıp ve kaçağı önlemek için sahada olan ekiplerimiz, son teknolojik akustik yer mikrofonları ve korelatörlü su kaçak sistemi seti gibi cihazları kullanmaktadır. Bu konudaki hedefimiz; arıtmadan depoya, depodan abonelere uzanan içme suyu hatlarındaki sızıntıları tespit etmektir. Kayıp kaçak birimimiz tarafından, scada sisteminde dengesiz debi iniş çıkışları olan bölgelerde dinleme yapılarak arızalar noktasal olarak belirlenmektedir. Bu çalışma ile gereksiz kazı yapılmasının önüne geçilerek su ve iş gücü kaybı en aza indirilmektedir" dedi.

"60 kayıp kaçağa müdahale edildi"

1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında 60 adet sızıntının bu sistem sayesinde tespit edildiğini söyleyen Genel Müdür Us, "Gelişen teknolojiden yararlanarak su kaçağı arama-tespit çalışmalarımızı yer altı ses dinleme sistemi ile yapmaktayız. Hizmet verdiğimiz her vatandaşımıza en kaliteli suyu ulaştırmak için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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