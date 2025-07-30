Osimhen Youtube canlı yayın izle!

Osimhen Youtube canlı yayın izle!
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Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen konusunda artık son viraja girildi. Peki, Osimhen Youtube canlı yayın izleme linki var mı?

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için büyük çaba harcadı ve sonunda önemli bir aşama kaydedildi. Taraftarın büyük umut beslediği bu hamle, yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefleyen yönetim için de kritik öneme sahip. Osimhen Youtube canlı yayın izle!

UÇAK TAKİBİ NASIL YAPILIR? TC-SPL KODU NE ANLAMA GELİYOR?

Osimhen'in Türkiye'ye gelişi dakikalarla sayılırken, taraftarlar oyuncunun uçağını canlı olarak takip etmek istiyor. Bu süreçte kullanılacak uçak takip kodu "TC-SPL" olarak açıklandı. Uçağın anlık konum bilgilerine erişmek için FlightRadar24 gibi çevrimiçi uçuş takip sistemleri kullanılabilir. Böylece Osimhen'in İstanbul'a varışı anbean izlenebilir hale geliyor.

GALATASARAY'A İMZAYA GELİYOR: İNİŞ SAATİ NETLEŞTİ

Transferde tüm belgelerin hazırlandığı ve anlaşmanın detaylarının netleştiği bildiriliyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre yıldız futbolcu, bu akşam (30 Temmuz 2025) saat 21.30'da İstanbul'a iniş yapacak. Gözler artık yalnızca Osimhen'in resmi karşılamasına çevrildi.

GEÇEN SEZONKİ PARLAK PERFORMANSI

26 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu istatistikler, sarı-kırmızılı taraftarların yeni sezondaki beklentilerini daha da artırdı.

Osimhen Youtube canlı yayın:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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