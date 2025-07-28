Osimhen uçak takip kodu ne, 28 Temmuz Pazartesi Osimhen Flightradar uçuş kodu ne?

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transferini bu hafta içinde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, bu büyük hamlenin nihayet gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Osimhen uçak takip kodu ne, Osimhen Flightradar kodu ne 28 Temmuz Pazartesi ?

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA YOLCUSU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, salı ya da çarşamba günü İtalya'ya giderek transferi sonlandırması bekleniyor. Görüşmelerde son detayların netleşmesiyle birlikte anlaşmanın resmiyete dökülmesi planlanıyor.

LAZIO MAÇINDA İMZA SÜRPRİZİ

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu özel karşılaşmada Osimhen'i taraftarların önünde resmen tanıtmayı planlıyor. İmza töreninin maç günü yapılması hedefleniyor.

BONSERVİS DETAYLARI NETLEŞTİ

Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu miktarın 40 milyon eurosunu peşin olarak verecek. Kalan 35 milyon euroluk kısmın ise 2026 yılı sonuna kadar taksitlerle ödenmesi planlanıyor.

DEV MAAŞ ANLAŞMASI

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro maaş alacağı ifade ediliyor. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek oyuncu maaşlarından biri olacak. Finansal detaylar büyük bir titizlikle planlanıyor.

İTALYAN BASINI: ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Osimhen ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin resmileşmesi için Nijeryalı yıldızın imzası bekleniyor. Kulüp kaynaklarından da olumlu sinyaller geliyor.

İSTANBUL'A GELİŞİ AN MESELESİ

Yabancı basında çıkan haberlere göre Victor Osimhen, bu gece İstanbul'a iniş yapabilir. Ancak oyuncunun uçuş bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Gelişin ardından imzanın birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.