Napoli ve Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatını sunması bekleniyor. Peki, Osimhen transferi 19.07'de mi açıklanacak?

GALATASARAY'IN BÜYÜK HAMLESİ

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir üzerinde çalıştığı Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Napoli ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Transfer bedeli olarak 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitle ödenecek. Ayrıca, Osimhen'in 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacağı maddesi de anlaşmaya eklendi. Napoli, futbolcunun bir sonraki satışından pay alma hakkından vazgeçti.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN BANKANIN ONAYI BEKLENİYOR

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından transferin resmen duyurulabilmesi için Galatasaray'ın banka teminatını sunması gerekiyor. Kulüp, bu süreci tamamladıktan sonra Osimhen'in transferini açıklayacak.

ABDULLAH KAVUKÇU'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

*"Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor."*

Taraftarlar, banka teminatının tamamlanmasıyla birlikte yıldız futbolcunun resmen Galatasaray forması giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

OSİMHEN TRANSFERİ 19.07'DE Mİ AÇIKLANACAK?

Gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. Çetinçalı "Victor Osimhen için ıslak imza olmadan bitti demeyeceğim, negatif bir durum yok ama benim hissiyatım 19.07'de bu transfer bitirilebilir." ifadelerini kullandı.