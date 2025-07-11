Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği hala belirsiz. Napoli ile ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibinden gelen teminat mektubu isteğini çözmeye çalışıyor. Taraflar arasındaki transfer görüşmeleri durma noktasına gelirken görüşmeye dahil olan Victor Osimhen, tercihinin Galatasaray olduğunu yineledi. Peki, Osimhen son durum ne?

OSİMHEN SON DURUM NE?

İtalyan basınında yer alan haberlerde transferin şimdilik durma noktasına geldiği söylense de bir yeni iddia daha ortaya atıldı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre; telefon aracılığıyla görüşmeye dahil olan Victor Osimhen, tercihinin Galatasaray olduğunu yineledi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağı da bildirildi.

DROGBA MÜJDEYİ VERDİ

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Victor Osimhen ile ilgili paylaşım yaptı.

Drogba, yaptığı paylaşımla yıldız golcünün transferini duyurdu.

Didier Drogba paylaşımında "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan." ifadelerine yer verdi.

FABRİZİO ROMANO: DE LAURENTİİS 75 MİLYON AVRO GARANTİ İSTEDİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaşımında Napoli ile Galatasaray arasında anlaşma sağlanamadığını ifade etti:

Romano:"Napoli'nin, Galatasaray'ın Victor Osimhen için bugün gönderdiği yeni resmi teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray bugün ödeme garantileri için banka belgeleriyle birlikte 70 milyon avro teklif etti... ...Napoli Başkanı De Laurentiis 75 milyon avro garanti istedi ve reddedildi." dedi.