Osimhen sakatlandı mı (Nijerya Benin)?

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun son haftasında oynanan Nijerya–Benin mücadelesinde sahneye çıkan isim yine Victor Osimhen oldu. Galatasaray'ın formda hücumcusu performansıyla dikkat çe

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun son haftasında Nijerya, Benin karşısında sahne aldı. Mücadelede öne çıkan isim ise Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen oldu.

Süper Lig ekibinin yıldızı, 3., 37. ve 51. dakikalarda attığı gollerle adeta fark yarattı. Üst üste bulduğu gollerle hat-trick yapan Osimhen, performansıyla hem takımını hem taraftarlarını coşturdu.

SON DAKİKALARDA KORKUTAN ANLAR

Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde Nijeryalı futbolseverleri endişelendiren bir an yaşandı. 81. dakikada sakatlık yaşayan Osimhen, acılar içinde kendini yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan çıkarılan yıldız futbolcunun durumu maçın ardından netlik kazanacak.

GEÇMİŞTE DE SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Osimhen, daha önce Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada da sakatlanmış ve bir süre forma giyememişti. Benzer bir durumun yeniden yaşanması, hem Nijerya Milli Takımı hem de Galatasaray camiasında endişe yarattı.