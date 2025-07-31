Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in transferi ile ilgili olarak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'a resmi bir açıklamada bulundu. KAP bildiriminde transferin tüm mali detayları ve sözleşme şartları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Osimhen Sadakat primi nedir?

GALATASARAY'DAN TARİHİ TRANSFER: OSIMHEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen'in transferini tamamladı. Nijeryalı golcü ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, kulübü Napoli ile yapılan pazarlıklar sonucunda mutlu sona ulaştı. Transfer süreci boyunca büyük çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, sonunda İtalyan temsilcisini ikna etmeyi başardı.

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Yıldız futbolcu, dün özel bir uçakla İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında taraftarlar tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterisiyle karşılanan Osimhen, Galatasaray camiasında şimdiden büyük heyecan yarattı.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in transferi ile ilgili olarak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP)'a resmi bir açıklamada bulundu. KAP bildiriminde transferin tüm mali detayları ve sözleşme şartları kamuoyuyla paylaşıldı.

TRANSFERİN MALİYETİ

KAP açıklamasına göre, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli kulübüne 75 milyon euro ödenecek. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u Napoli'ye aktarılacak. Sözleşmenin 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve dört yıllık bir süreyi kapsayacağı belirtildi.

OYUNCUYA ÖDENECEK ÜCRETLER

Yapılan sözleşmeye göre, Victor Osimhen'e her sezon için net 15 milyon euro garanti ücret ödenecek. Bunun yanı sıra yıllık 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ücreti de yıldız oyuncuya tahsis edilecek.

OSİMHEN SADAKAT PRİMİ NEDİR?

Sözleşme: 4 yıllık

Bonservis: 75 milyon €

Yıllık ücret: 15 milyon € + 1 milyon € sadakat primi + 5 milyon € imaj hakkı.

Sonraki satıştan yapılacak kârın %10'u Napoli'ye ödenecek.

Sadaka primi sözleşmeye bağlı olduğu yıllar için ödenmektedir.