Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almaya çabaladığı Victor Osimhen için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Real Madrid'in Nijeryalı yıldızı transfer listesine aldığı belirtildi. Peki, Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor?

OSİMHEN REAL MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Kiralık oynadığı Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Osimhen'in son talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, üst düzey bir golcü arayan İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, adaylar arasına Nijeryalı futbolcuyu da dahil etti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için keyifleri kaçıran bir gelişme yaşandı. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili flaş bir bilgi aktardı.

Yurduseven, yaptığı açıklamada; "Osimhen, Real Madrid'e gidiyor. Küçük pürüzler kaldı." ifadelerini kullandı.