Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor?

Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almaya çabaladığı Victor Osimhen için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid, Nijeryalı yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi. Şu an için kesin bir bilgi olmasa da, Osimhen'in Real Madrid'e transferi gündemde. Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor?

Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almaya çabaladığı Victor Osimhen için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Real Madrid'in Nijeryalı yıldızı transfer listesine aldığı belirtildi. Peki, Osimhen Real Madrid'e mi gidiyor?

OSİMHEN REAL MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Kiralık oynadığı Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Osimhen'in son talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, üst düzey bir golcü arayan İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, adaylar arasına Nijeryalı futbolcuyu da dahil etti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için keyifleri kaçıran bir gelişme yaşandı. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili flaş bir bilgi aktardı.

Yurduseven, yaptığı açıklamada; "Osimhen, Real Madrid'e gidiyor. Küçük pürüzler kaldı." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.