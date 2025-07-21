Süper Lig'in köklü kulübü Galatasaray, Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'in transferi için uzun süredir sürdürdüğü görüşmelerde nihayet anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için İtalya ekibiyle 40 milyon euro peşin ödeme ve 2026 yılına kadar 35 milyon euro taksit şeklinde toplam 75 milyon euro transfer bedeli üzerinde uzlaştı. Peki, Osimhen kap geldi mi, Osimhen KAP saat kaçta açıklanacak?

TRANSFERİN TOPLAM BEDELİ

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ödeme yapacak; kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitlendirilecek. Ayrıca sözleşmede, performansa bağlı olarak ek 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. İleride yapılacak bir sonraki satışta elde edilecek kârın %10'u da Napoli'ye verilecek.

İTALYAN KULÜPLERİNE SATIŞ YASAĞI

Anlaşmanın dikkat çeken bir diğer maddesi, Osimhen'in önümüzdeki iki sezon İtalya'daki herhangi bir kulübe transferinin yasaklanması oldu.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Napoli'yle Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı. Nijeryalı golcünün kısa süre içinde resmi olarak tanıtılıp Florya'daki takıma katılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Victor Osimhen, toplam 41 maçta forma giyerken 37 gol ve 8 asistle etkileyici bir performans sergiledi.

KAP AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şu ana kadar Osimhen transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirisinin yayınlanacağı saat veya tarih açıklanmadı.