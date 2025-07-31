Osimhen imaj hakkı nedir, imaj hakkı tek seferlik mi ödenir?

Osimhen imaj hakkı nedir, imaj hakkı tek seferlik mi ödenir?
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Galatasaray Spor Kulübü, Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile resmi olarak anlaştı. Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı yıllık net ücret 15 milyon euro olarak belirlendi. Ek olarak her sezon için 1 milyon euro sadakat bonusu ve 5 milyon euro tutarında imaj hakları ücreti ödenecek. Transferin mali yapısı ve sözleşmenin detayları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı. Peki, Osimhen imaj hakkı nedir?

Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı yıllık net ücret 15 milyon euro olarak belirlendi. Buna ek olarak her sezon için 1 milyon euro sadakat bonusu ve 5 milyon euro tutarında imaj hakları ücreti de yıldız futbolcuya ödenecek. Peki, Osimhen imaj hakkı nedir?

GALATASARAY'DAN VİCTOR OSIMHEN BOMBASI

Galatasaray Spor Kulübü, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile resmi olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştıktan sonra Napoli ile yürütülen zorlu görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştı. Galatasaray yönetimi, bu transfer için büyük bir çaba gösterdi ve İtalyan kulübünü ikna etmeyi başardı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK COŞKU

Osimhen, özel bir uçuşla dün İstanbul'a geldi. Havalimanında yüzlerce taraftarın coşkulu karşılamasıyla adeta bir bayram havası yaşandı. Taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratları, yıldız futbolcunun Galatasaray camiasında yarattığı heyecanı gözler önüne serdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray Kulübü, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi açıklamada bulundu. Bu açıklamada hem transferin mali yapısı hem de sözleşmenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

TRANSFERİN EKONOMİK BOYUTU

KAP bildirisine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservis bedeli olarak Napoli'ye toplam 75 milyon euro ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun olası bir sonraki transferinden elde edilecek kârın %10'u Napoli'ye verilecek. Sözleşmenin 2025-2026 sezonundan itibaren yürürlüğe gireceği ve toplamda dört yıl süreceği açıklandı.

OYUNCUNUN KAZANACAĞI RAKAMLAR

Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı yıllık net ücret 15 milyon euro olarak belirlendi. Buna ek olarak her sezon için 1 milyon euro sadakat bonusu ve 5 milyon euro tutarında imaj hakları ücreti de yıldız futbolcuya ödenecek.

OİMHEN İMAJ HAKKI NEDİR?

Galatasaray'ın açıkladığı sözleşme detayları

Sözleşme : 4 yıllık

Bonservis : 75 milyon €

Yıllık ücret : 15 milyon € + 1 milyon € sadakat primi + 5 milyon € imaj hakkı.

Sonraki satıştan yapılacak kârın %10'u Napoli'ye ödenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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