Osimhen gitti mi, Al Hilal'le anlaştı mı?

Osimhen gitti mi, Al Hilal'le anlaştı mı?
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İtalyan gazeteci Di Marzio son aktardığı gelişmeye göre; Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul etti. Peki, Osimhen gitti mi, Al Hilal'le anlaştı mı?

Di Marzio haberine göre Nijeryalı forvet, Al-Hilal'in teklifini kabul etti: İki kulüp henüz anlaşmaya varamadı. Victor Osimhen, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal kulübünün yaptığı teklifi kabul etti. Peki, Osimhen gitti mi, Al Hilal'le anlaştı mı?

OSİMHEN AL HİLAL'LE ANLAŞTI MI?

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberi şu şekilde:

Nijeryalı forvet, Al-Hilal'in teklifini kabul etti: İki kulüp henüz anlaşmaya varamadı

Victor Osimhen, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal kulübünün yaptığı teklifi kabul etti.

Oyuncu tarafında anlaşma sağlandı ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı ve Napoli'nin talebi ile Suudi Arabistan'dan gelen teklif arasında 5 milyon euro fark bulunuyor.

Al Hilal'in bonservisi 70 milyon avroya çıktı ancak Napoli'nin talebi 75 milyon avro olmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili henüz taraflardan resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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