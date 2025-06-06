Di Marzio haberine göre Nijeryalı forvet, Al-Hilal'in teklifini kabul etti: İki kulüp henüz anlaşmaya varamadı. Victor Osimhen, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal kulübünün yaptığı teklifi kabul etti. Peki, Osimhen gitti mi, Al Hilal'le anlaştı mı?

OSİMHEN AL HİLAL'LE ANLAŞTI MI?

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberi şu şekilde:

Nijeryalı forvet, Al-Hilal'in teklifini kabul etti: İki kulüp henüz anlaşmaya varamadı

Victor Osimhen, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal kulübünün yaptığı teklifi kabul etti.

Oyuncu tarafında anlaşma sağlandı ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı ve Napoli'nin talebi ile Suudi Arabistan'dan gelen teklif arasında 5 milyon euro fark bulunuyor.

Al Hilal'in bonservisi 70 milyon avroya çıktı ancak Napoli'nin talebi 75 milyon avro olmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili henüz taraflardan resmi açıklama gelmedi.