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Osimhen gidecek mi kalacak mı?

Osimhen gidecek mi kalacak mı?
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Süper Lig devi Galatasaray'da gündem Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim tecrübeli ismi takımda tutabilmek için sponsorluk arayışında bulunuyor. Peki, Osimhen gidecek mi kalacak mı?

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Osimhen, kulübün youtube kanalına verdiği röportajda, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım" dedi. Osimhen gidecek mi kalacak mı?

OSİMHEN GİDECEK Mİ KALACAK MI?

Öte yandan kulübün youtube kanalına açıklamalarda bulunan Osimhen, veda gibi bir açıklama geldi. Osimhen geleceği ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sarı kırmızılı camiada kalıp kalmayacağı merakla beklenen yıldız golcü Galatasaray Youtube kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'in açıklamaları şöyle;

Galatasaray hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, " Türkiye'ye geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına... Ailem, arkadaşlarım... Hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Galatasaray, dünyanın en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM"

Sözlerine devam eden yıldız golcü, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Galatasaray bana geçen yıl Haziran ayında gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın Haziran'da geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Bana duyulan sevgi çok büyük ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekleri konusunda hayran oluyorum" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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