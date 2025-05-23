Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi, katılacak mı?

Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi, katılacak mı?
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Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenecek büyük bir organizasyonla kutlayacak. Taraftarlar, "Champions Fest" adı verilen etkinliğe katılım detaylarını merakla bekliyor. Peki, Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi, katılacak mı?

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasına katılım, standart giriş için ücretsiz olacak. Taraftarlar, GS Plus uygulamasını indirerek etkinlik alanına ücretsiz erişim sağlayabilecek. Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi, katılacak mı?

KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi, katılacak mı?

OSİMHEN, GALATASARAY YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Osimhen, Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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