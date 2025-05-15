Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
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Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu Victor Osimhen, attığı 2 golle tarihi bir başarı yakaladı.Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

35 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu gol sayısını 35 yaparak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in 34 gol rekorunu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Napoli'den Sarı-kırmızılılara transfer olan Osimhen, çıktığı 39 maçta 35 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcünün piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, Yeni Açık Youtube kanalında sarı kırmızılıların gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Çınar ""Bazı kaynaklarım; Galatasaray, Napoli ile anlaştı, Osimhen'le de anlaşmak üzere diyor. Doğrulatamıyoruz net şekilde. Biraz daha zamana ihtiyaç var." dedi.

Galatasaray muhabiri Serhan Türk, Victor Osimhen'in geleceği konusunda son durumu aktardı.

Türk: "Victor Osimhen transferinde en yetkili ismin Abdullah Kavukcu ve Osimhen'le görüşmelerini yaptı. Abdullah Kavukcu, transferin mali boyutunu tamamladı."

"Burada Osimhen'in 'Kalacağım' demesi önemli. Galatasaray taraftarına da büyük iş düşüyor. Kayserispor maçında daha çok destek olacaktır. Kafasının karışması Galatasaray'ın işine yarar. Galatasaray, 'Bizimle 1 sene daha kal, mutlu olalım. Sen de mutlu olduğun yerde 1 sene daha geçir.' diyor."

"Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi ama kararını ilk Galatasaray'a açıklayacak. Galatasaray, Napoli ve Osimhen ile görüşmelerini yaptı. Sarı kırmızılı yetkililer, 'Transfer masasında biz de yer almak istiyoruz. Bizi seçersen sen de mutlu olursun, biz de mutlu oluruz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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