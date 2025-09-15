Ayrıca Osimhen'in, gerekirse iğne tedavisi uygulanarak sahaya çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Bu gelişme, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısına çıkacak Galatasaray cephesinde büyük bir moral kaynağı oldu. Peki, Osimhen Frankfurt maçında oynayacak mı?

OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen için Galatasaray sağlık ekibi adeta alarma geçti. İstanbul'a adım atar atmaz detaylı kontrolleri yapılan Nijeryalı yıldızın, Frankfurt deplasmanında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Dünyaca ünlü golcü, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mutlaka sahada olmak istediğini ifade etti. Hatta Osimhen'in, gerekirse iğne tedavisiyle oynamaya hazır olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.