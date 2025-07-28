Osimhen canlı takip linki var mı?

Osimhen canlı takip linki var mı?
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Galatasaray'da gözler büyük transfer bombası Osimhen'e çevrildi. Peki, Osimhen canlı takip linki var mı?

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferini bu hafta içinde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarlar heyecanla resmi açıklamayı beklerken, kulüpten somut adımlar gelmeye başladı. Osimhen canlı takip linki var mı?

KAVUKCU, TRANSFERİ TAMAMLAMAK ÜZERE İTALYA YOLCUSU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, salı ya da çarşamba günü İtalya'ya giderek Victor Osimhen transferine son noktayı koyması bekleniyor. İtalya'daki bu kritik görüşmenin ardından sürecin resmiyet kazanması hedefleniyor.

LAZIO MAÇINDA İMZA SÜRPRİZİ

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Kulüp, bu önemli karşılaşmada Victor Osimhen için imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Taraftarın önünde yapılacak bu imza, transferin sembolik taçlandırması olacak.

NAPOLİ'YE 75 MİLYON EUROLUK DEV BONSERVİS

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye tam 75 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Bu tutarın 40 milyon euroluk kısmı peşin olarak ödenecek. Kalan 35 milyon euronun ise 2026 yılı sonuna kadar taksitlendirilerek ödenmesi planlanıyor.

Osimhen canlı takip linki var mı?

OYUNCUYA DEV MAAŞ: YILLIK 16 MİLYON EURO

Transferin tamamlanması halinde Victor Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro maaş alacağı öngörülüyor. Bu ücret, kulüp tarihindeki en yüksek oyuncu maaşlarından biri olacak ve futbolcunun değerini ortaya koyuyor.

Dİ MARZIO: ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray ile Victor Osimhen arasında anlaşma sağlandı. Şu an transferin tamamlanması için yalnızca yıldız oyuncunun imzası bekleniyor. Kulüp, bu son aşamaya odaklanmış durumda.

BU GECE İSTANBUL'A İNEBİLİR

Yabancı basında çıkan iddialara göre, Victor Osimhen'in bu gece İstanbul'a gelme ihtimali bulunuyor. Ancak oyuncunun uçuş bilgileri henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Taraftarlar, sosyal medyada bu gelişmeyi yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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