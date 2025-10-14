Osimhen'in performansı yalnızca istatistiklerle değil, sahadaki liderliğiyle de fark yaratıyor. Zaman zaman kaptan gibi davranarak genç oyunculara moral veriyor ve kritik anlarda sahneye çıkarak skor tabelasını değiştiriyor. Avrupa'nın birçok dev kulübü tarafından yakından izlenen Osimhen, bu formunu sürdürdüğü takdirde transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya aday. Galatasaray taraftarları ise onun sayesinde takımın yeniden şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inanıyor. Peki, Osimhen Barcelona'ya mı gidecek?

OSİMHEN BARCELONA'YA MI GİDECEK?

Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olduktan sonra gösterdiği etkileyici performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Nijeryalı yıldız, güçlü fiziği, sürati ve bitirici vuruşlarıyla Süper Lig savunmalarına zor anlar yaşatıyor. Özellikle ceza sahası içindeki sezgileri ve doğru pozisyon alma becerisiyle her maçta gol tehlikesi yaratıyor. Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarında attığı kritik goller, Galatasaray'ın hücum gücünü bir üst seviyeye taşırken, onun sadece bir golcü değil, aynı zamanda takımı yönlendiren bir lider olduğunu da ortaya koyuyor.

Sport'un haberine göre, Barcelona, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski'nin yerini Victor Osimhen ile doldurmak istiyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.