Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor?

Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor?
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Sky Sports'un haberine göre; Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olmaya çok yakın. Peki, Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor?

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e, Al Hilal yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık dev bir kontrat sundu. Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor?

OSİMHEN AL HİLAL'E Mİ GİDİYOR?

Sky Sports'un haberine göre; Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olmaya çok yakın. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e, Al Hilal yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık dev bir kontrat sundu.

Napoli'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Suudi kulübünün, Osimhen'i renklerine katmaya kararlı olduğu aktarıldı.

İki taraf arasındaki görüşmeler sıklaşırken Victor Osimhen, Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre Osimhen, bu görüşmede takıma transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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