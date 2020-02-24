OSİAD'ın 29. Mali Genel Kurulu

24.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:14

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, "Girişimciler kısa vadeli yüksek kazançlara yönelmek yerine sürdürülebilir, değer üreten sanayiden vazgeçmemeli." ifadesini kullandı.

OSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin 29. Olağan Mali Genel Kurul'u, OSİAD Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ekinci burada yaptığı konuşmada, imalat sanayinin GSYH'deki payının artması gerektiğine dikkati çekti.

Mesleki eğitimin önemine değinen Ekinci, "Hem işveren hem çalışanlar açısından sanayiyi cazip kılacak politikalar acilen yürürlüğe konulmalıdır. Girişimciler de kısa vadeli yüksek kazançlara yönelmek yerine sürdürülebilir, değer üreten sanayiden vazgeçmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA