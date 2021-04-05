OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi
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OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
OSİAD Başkanlığına yeniden Süleyman Ekinci seçildi

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) başkanlığına, kuruluşun genel kurulunda yapılan oylamayla Süleyman Ekinci yeniden seçildi.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) başkanlığına, kuruluşun genel kurulunda yapılan oylamayla Süleyman Ekinci yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSİAD 30'uncu Olağan Genel Kurulu, Talay Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları dikkate alınarak yapılan toplantıda, Süleyman Ekinci yeniden başkan oldu.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 30'uncu yılını geride bırakan derneğin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduğunu hatırlattı. Derneğin, oluşturduğu ormanı, sanayici ve iş adamlarının uluslararası pazarlara açılması konusunda verdiği destekle sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Ekinci, "Toplumun her kesimiyle bütünleşmiş bir derneğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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