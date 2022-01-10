OSİAD Başkanı Ekinci, OSB'lerde meslek eğitiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını istedi

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Osb'lerde açılan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sanayinin ihtiyacıyla uyumlu bölümlerin açılması gerektiğini belirtti.

Ekinci, yazılı açıklamasında, OSB yönetimlerinde meslek liseleri ve meslek eğitim merkezleri açmak gibi bir eğilimin ortaya çıktığına işaret ederek, kaynak israfının önüne geçilmesi için etkili bir planlamanın zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığının "Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim" başlıklı Haziran 2019 tarihli raporuna göre, 78 ildeki toplam 308 organize sanayi bölgesinde 33'ü resmi 39'u özel olmak üzere toplam 72 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bulunduğunu bildiren Ekinci, bu liselerdeki öğrencilerin yüzde 70'inin özel liselerde eğitim aldığını kaydetti.

Ekinci, MTAL'lerde yüzde 20 ile en fazla elektrik-elektronik teknolojisi bölümünün tercih edildiğini belirterek, bunun ardından makine teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojisi bölümlerinin geldiğini ifade etti.

Ekinci, organize sanayi bölgeleri kapsamında 18 ilde de 32 mesleki eğitim merkezinin bulunduğu da kaydetti.

Mesleki eğitim merkezlerinde en fazla seçilen meslek alanlarının başında yüzde 21 ile güzellik ve saç bakım hizmetlerinin geldiğini, bunu motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi ve elektrik-elektronik teknolojisinin izlediğini ifade eden Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi bölgelerinde açılan ve meslek edindirmeyi amaçlayan okulların, o bölgedeki üretim ve çalışma alanlarıyla uyumlu olması gerekir. OSB'lerdeki mesleki eğitim merkezlerinde güzellik ve saç bakımının ilk sırada yer alması sanayicinin ihtiyaçlarıyla verilen eğitim arasında ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu, giderilmesi gereken çok büyük bir çarpıklıktır."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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