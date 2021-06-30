OSİAD Başkanı Ekinci: "İmalat sanayisinde bu yıl en az yüzde 10 büyüme bekliyoruz"

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye'nin, coğrafi avantajı nedeniyle elde ettiği lojistik üstünlüğün mucizesini görebileceğini belirterek, "İmalat sanayisinde bu yıl en az yüzde 10 büyüme bekliyoruz.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye'nin, coğrafi avantajı nedeniyle elde ettiği lojistik üstünlüğün mucizesini görebileceğini belirterek, "İmalat sanayisinde bu yıl en az yüzde 10 büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, yazılı açıklamasında, 1 Temmuz'da sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ekonominin çarklarının dönmeye başlayacağını vurgulayan Ekinci, yüzde 76 olarak açıklanan kapasite kullanım oranının üretimde artış olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Ekinci, imalat sanayisinde stokun yeterli düzeyde olduğuna işaret ederek, "Üretim kapasitesinin yüksek olması ihracata olumlu katkı sağlayacak." görüşünü paylaştı.

"Bu yıl iki rakamlı büyüme elde edilebilir"

Türkiye'nin son 30 yılda görmediği bir avantajı yakalamış durumda olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde bu yıl en az yüzde 10 büyüme bekliyoruz. Türkiye, coğrafi avantajı nedeniyle elde ettiği lojistik üstünlüğün mucizesini görebilir. Şu anda verimliliğimiz ve kar marjlarımız düşük olsa da ciddi bir hareketlilik var. Çünkü daha önce Singapur, Japonya, Güney Kore, Çin'de yapılan üretim bize geliyor. Pandemi yüzünden Avrupa'da üretim büyük ölçüde durmuş, talep düşmüş, tedarik zincirleri kopmuştu. Avrupa'da bastırılmış talebin açığa çıkması Türkiye'nin avantajına. Türkiye, bu yıl lojistikte elde ettiği üstünlük ve ucuz iş gücü nedeniyle iki rakamlı büyüme elde edebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya