OSİAD Başkanı Ekinci Avrupa'nın, fason üretimini Türkiye'ye kaydırdığını bildirdi Açıklaması
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OSİAD Başkanı Ekinci Avrupa'nın, fason üretimini Türkiye'ye kaydırdığını bildirdi Açıklaması

OSİAD Başkanı Ekinci Avrupa'nın, fason üretimini Türkiye'ye kaydırdığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle makine, teçhizat, beyaz eşya, yan sanayi, mobilya, tekstil, ambalaj sektöründe üretim merkezlerinin değiştiğini, Avrupa'nın Uzakdoğu'ya yaptırdığı birçok imalatın şu...

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle makine, teçhizat, beyaz eşya, yan sanayi, mobilya, tekstil, ambalaj sektöründe üretim merkezlerinin değiştiğini, Avrupa'nın Uzakdoğu'ya yaptırdığı birçok imalatın şu anda Türkiye'de fason olarak üretilmeye başlandığını ifade etti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 3,5 saatlik uçuşla 75 ülkeye ulaşılabildiğini belirtti.

Gemilerin günlerce limanlarda bekletilmesi ve konteyner bulunamaması nedeniyle ham madde temininde büyük zorluklar yaşandığını, bunun da fiyatları ve maliyetleri yükselttiğini kaydeden Ekinci, demir, bakır, çinko, cam elyaf, kumaş, sünger gibi ürün maliyetlerinde yüzde 200'lere varan artışlar yaşandığını, demir cevherinin tonunun 80-90 dolardan 200 dolara, hurdanın ton fiyatının da 250-300 dolardan 500 dolara kadar çıktığını bildirdi.

Ekinci, söz konusu fiyatlara rağmen, Türkiye'deki cevher, demir, çimento, hububat, et, süt fiyatlarının dünya ortalamasının altında seyrettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgınının etkisiyle makine, teçhizat, beyaz eşya, yan sanayi, mobilya, tekstil, ambalaj sektöründe üretim merkezleri değişiyor. Avrupa'nın Uzakdoğu'ya yaptırdığı birçok imalat şu anda Türkiye'de fason olarak üretilmeye başlandı. Çünkü hem işçilik maliyetleri düşük hem de Türkiye lojistik bakımından avantajlar sunuyor. Türkiye açısından iyi bir gelişme olarak değerlendireceğimiz bu durumun kalıcı hale getirilmesi önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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