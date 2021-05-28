OSİAD Başkanı Ekinci: "Ankara, yüksek teknolojili üretimde lokomotif bir şehir"

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"na Ankara'dan 30 özel sektör firmasının girdiğini belirterek, "Bu firmalarımızın hepsi de ileri teknolojiye sahip.

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"na Ankara'dan 30 özel sektör firmasının girdiğini belirterek, "Bu firmalarımızın hepsi de ileri teknolojiye sahip. Ankara, yüksek teknolojili üretimde lokomotif bir şehir." ifadelerini kullandı.

Ekinci, yazılı açıklamasında, söz konusu Araştırma'nın sonuçlarını değerlendirdi.

Ülkenin, içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlara rağmen işletmelerin üretmeye ve ihracata devam ettiğine dikkati çeken Ekinci, bir memur şehri iken sanayi havzasına dönüşen Ankara'daki nitelik değişiminin ekonomik göstergelerden de anlaşıldığını bildirdi.

Ekinci, 13 organize sanayi bölgesinin faaliyet gösterdiği Ankara'da, üniversiteler, teknoparklar ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen bilgi ve teknoloji üretiminin katma değeri yüksek ürünlerde şehri üst sıralara taşıdığına işaret etti.

Ekinci, Araştırma'da Ankara'dan 30 özel sektör firmasının yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu firmalarımızın hepsi de ileri teknolojiye sahip. Ankara, yüksek teknolojili üretimde lokomotif bir şehir. 16 firma listedeki yerini iyileştirdi. 8 firma, bir önceki yıla göre geriledi, 2 firma da yerini korudu. Listeye 4 yeni firma girdi. Katma değer yaratan firmalar, savunma sanayi, enerji, metal, gıda ve makine sektöründen çıktı. Ankara, sanayileşmedeki iddiasını sürdürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı