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Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi

OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Covid-19 salgınının Avrupa ülkelerinde etkisini giderek artırdığına dikkat çekerek, "İhracatının yüzde 80'den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada üç ana önemli...

21.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:41
OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Covid-19 salgınının Avrupa ülkelerinde etkisini giderek artırdığına dikkat çekerek, "İhracatının yüzde 80'den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada üç ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladı" uyarısı yaptı.

Covid-19 salgınının ülkemizde sektöre olan etkilerini değerlendiren Yenigün, "Çin'in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak adlandırdığı koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye başladı" dedi ve şöyle devam etti:

"Hızla yayılan salgının merkez üssü son günlerde Avrupa haline dönüştü. Sanayimizin en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisiinin üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etkiler göstermesi maalesef kaçınılmaz hale geldi. "Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın işbirliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı."İhracatının yüzde 80'den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada üç ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladı.1. AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması2. Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler3. Avrupa'da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa'dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar"Otomotiv sanayinin yılın ilk iki ayına olumlu bir başlangıç yapan iç pazarda da küresel salgının etkilerini görmeye başladıklarını vurgulayan Yenigün, sözlerini sürdürdü: "Salgının ilk etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte durağanlaşma gözlemlenmeye başladı."Ne var ki küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü süreçte hükümetimiz, sanayimizde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve tedbir önerilerimiz konusunda yakın işbirliği ortamı oluşturmuştur. "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Türk otomotiv sanayicilerini memnun etmiş olmakla birlikte paketin detaylarının hızlıca açıklanması bizler için kritik öneme sahip."Üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde, bu süreçte en önemli önceliğimiz çalışma ortamlarında gerekli tüm önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak olmuştur. "Üretime halen devam eden veya bir süre ara vermek durumunda kalan tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalık ile bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar."Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. "Ülkemizin Covid-19 salgınını en hafif şekilde atlatmasını umuyor, Avrupa'nın da en kısa sürede normal hayata dönmesi ile birlikte bizim de ihracatımızın en kısa zamanda eski yüksek seviyelerine ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz."OSD'nin Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranlarında düşüş gösterirken, otomobil pazarı yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 5 oranında artarak 134 bin 282 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde 5 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayiinin, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2,1 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Otomotiv sanayii, bu dönemde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16,7'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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