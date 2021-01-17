OSD: Otomotiv'de üretim yüzde 11, ihracat yüzde 27 azaldı

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin (OSD) verilerine göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adete, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adete geriledi.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nin (OSD) verilerine göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adete, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adete geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

OSD verilerine göre bu dönemde, otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. 2020 yılında 25.9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 15 pay aldı ve 15. yılında da ülkemiz ihracatındaki şampiyonluğunu korudu.

Otomotiv sanayisinin 2020 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46, traktörde ise yüzde 51 oldu.Türk otomotiv sanayisinin Aralık ayı üretimi de yıllık bazda yüzde 10 artarak 149 bin 614 adete çıkarken, aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi. Ticari araç üretimi de yıllık bazda yüzde 8 daraldı. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Pazara bakıldığında ise, toplam ticari araç pazarı 2019 yılına göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2020 yılında ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör üretimi 4 bin 983 adet oldu.Otomotiv pazarındaki toplam satışlar da yıllık bazda yüzde 62 artışla 796 bin 200 adete çıktı. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 58 artarak 610 bin 109 adete yükseldi.Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2020'de toplam pazar yüzde 5.0, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düştü. Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 2.0 üzerine çıktı. 2020'de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 41 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarının 2019 yılına göre yüzde 112 artması oldu.Otomotiv ihracatı yıllık bazda yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adete geriledi. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adete, traktör ihracatı da yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adete geriledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. Aralık ayında toplam ihracatın yüzde 15.7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.Toplam otomotiv ihracatı da 2020'de dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise yüzde 19 azaldı. Toplam otomotiv ihracatı 25.9 milyar dolara, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9.3 milyar dolara geriledi.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8.1 milyar euroya indi. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı