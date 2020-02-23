OSD'nin Yeni Genel Sekreteri Özlem Güçlüer
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OSD'nin Yeni Genel Sekreteri Özlem Güçlüer

Otomotiv Sanayii Derneği’nde (OSD) genel sekreterlik görevini üstlenecek yeni isim belirlendi.

23.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:41
OSD'nin Yeni Genel Sekreteri Özlem Güçlüer

Otomotiv Sanayii Derneği'nde (OSD) genel sekreterlik görevini üstlenecek yeni isim belirlendi.



Buna göre, otomotiv sektörünün en büyük temsilcilerinden OSD'nin yeni genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu. Otomotiv sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD'nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Aynı zamanda OSD'nin ilk kadın genel sekreteri de olan Özlem Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı.


Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başladı. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, ve Kıraça Holding'de uzman, Karsan Otomotiv'de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve 'de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev aldı.. 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla OSD'de İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Özlem Güçlüer, bir kız çocuk annesi.


Kaynak: Carmedya.com

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