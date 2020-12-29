OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacminin korunacağını duyurdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacminin korunacağını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülke arasındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmini oluşturan sektör tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandığı bildirildi.

Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın 3 milyar dolar değerindeki otomotiv ticaret hacmini koruduğu belirtilen açıklamada, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını otomotivin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

Brexit'in otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreç olduğunu kaydeden Yenigün, konuyu yıllardır takip ettiklerini, üzerine kapsamlı raporlar hazırlattıklarını ve sürekli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yenigün, Birleşik Krallık'ın otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından olduğunu ve yüksek önem arz ettiğini vurgulayarak, "Otomotiv, toplam ticaret hacmimizin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB'nin Ticaret Anlaşması imzalamasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti. Sanayimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

"4 bin kişilik istihdam kaybına neden olabilirdi"

Haydar Yenigün, Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılıkla sonuçlanması durumunda Türkiye'nin otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlattı.

Anlaşmasız ayrılık durumunun, otomotiv ihracatında yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatında 150 milyon dolar kayıp oluşturabileceğini belirten Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Bakanlığımızla yaptığımız istişarelerde, AB ile Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varmasının hemen akabinde Türkiye'nin de Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu biliyorduk. Bu süreci son derece hassasiyetle yönettiğini bildiğimiz Ticaret Bakanlığımızın gayretleriyle anlaşmanın sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Yenigün, bu süreçte Türk ekonomisi için Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördüklerini, 25 yılını dolduran anlaşmanın kurallarının bugünün ekonomik dünyası için yeterli olmadığını vurguladı.

Yenigün, STA'nın imzalanması nedeniyle tüm taraflara teşekkür etti.

Geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı

Verilen bilgiye göre, Birleşik Krallık, Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl dördüncü sırada yer aldı. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında Türkiye'nin ikinci sırada yer alması ve bu ülkenin beşinci büyük otomotiv ihracat pazarının Türkiye olması da anlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan