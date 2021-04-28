Oscar Ödüllerinde tarih yazan Çinli yönetmene ülkesinde sansür

Oscar Ödül Töreni'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Çinli Chloe Zhao'nun başarısı ülkesinde görmezden gelindi.

Oscar Ödül Töreni'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Çinli Chloe Zhao'nun başarısı ülkesinde görmezden gelindi.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 93. Akademi Ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu. Ödüllere damga vuran ise Nomadland"ın yönetmeni Chloe Zhao'nun, Katheryn Bigelow'un ardından, en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın ve ilk Asyalı kadın olmasıydı. Ancak Zhao'nun bu başarısı doğduğu ülke Çin'de görmezden gelindi. Pekin doğumlu Zhao, büyük bir başarıya imza atması ve bu başarısı uluslararası alanda takdir toplarken ülkesinde sansürlendi. En iyi yönetmen dalında Oscar kazanan İlk Asyalı kadın olarak tarihe geçen Zhao'nun haberleri Çin'in resmi yayın organları CCTV ve Xinhua tarafından duyurulmadı. Ayrıca, günlük gazete Global Times'ın editörü Hu Xijin sosyal medya platformlarından Weibo'da, "Chloe Zhao, en iyi yönetmen oldu" paylaşımı yaptı. Ancak, Xijin'in paylaşımında başarısı övülen Zhao burada da sansüre maruz kaldı.

İsminin aratılması da yasaklandı

Douban adlı uygulama da ödüllü yönetmenin isminin Çincesi "Zhao Ting" ve "Nomadland" için yapılan aramaları yasakladı. Ülkedeki en önemli ve en fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WeChat'te yayınlanan bir haberin silinmesi başarılı yönetmenin maruz kaldığı sansür ve yok saymayı gözler önüne serdi.

14 yaşında Birleşik Krallık'a taşınan Çinli yönetmenin, ülkesindeki yönetim şekline ilişkin açıklamaları nedeniyle tarihi başarısına rağmen ülkesinde bu denli sansüre maruz kaldığı ifade ediliyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı