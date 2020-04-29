Oscar Ödülleri'nde Covid-19 düzenlemesi: Sinemada gösterime girmemiş filmler de bu yıl yarışacak Koronavirüs salgını dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Covid-19 tedbirlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyasında da gün geçtikçe yeni düzenlemeler ortaya çıkıyor.

Koronavirüs salgını dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Covid-19 tedbirlerinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyasında da gün geçtikçe yeni düzenlemeler ortaya çıkıyor.

Oscar Ödülleri, virüs ile mücadele kapsamında sinema salonlarının kapalı olması sebebiyle sadece internet üzerinden içerik sağlayan platformlarda yer bulmuş filmlerin de bu yılki yarışta yer alacağını açıkladı. Akademi bu düzenlemenin 2020 yılını kapsadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle