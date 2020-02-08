Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?

08.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:28

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.



9 Şubat pazar gününü pazartesiye bağlayan gece TSİ: 03: 00'te başlayacak olan ödül töreninin yine tüm dünyadan milyonlarca insanı ekrana kilitlemesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle