Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?
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Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?

Sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan 92. Oscar Ödülü pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

08.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:28
Oscar ödülleri 92. kez sahiplerini buluyor: Ödül töreni saat kaçta? Hangi dalda kimler aday?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.


9 Şubat pazar gününü pazartesiye bağlayan gece TSİ: 03: 00'te başlayacak olan ödül töreninin yine tüm dünyadan milyonlarca insanı ekrana kilitlemesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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