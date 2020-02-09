Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru
Haberler » Dünya » Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru - Haberler

Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu “Akademi Ödülleri” ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?

09.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:14
Oscar ismi nasıl doğdu, heykelin anlamı ne? Akademi Ödülleri hakkında merak edilen 5 soru

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ödülleri, 1929 yılında verilmeye başlandı. Oscar adı ise ilk olarak 1939'da kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler