Oscar'ı kızım kazanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oscar'ı kızım kazanacak

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oscar'ı kızım kazanacak

Elçin'e "kızım" diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: "Bir anda kocaman kız oldu.

Elçin'e "kızım" diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: "Bir anda kocaman kız oldu. Ne çabuk büyüyorlar değil mi? Takip edin kızımı fanlar, Oscar'ı kazanacak genç o ."İnanoğlu, Amors Prodüksiyon adlı şirketi kurmasının en büyük nedeni olarak Elçin'i gösteriyor. Elçin'in oyunculuğunu sergilediği videoyu izleyip çok etkilenen İnanoğlu, kurduğu şirketle genç yeteneklerin sektörde fark edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oscar'ı kızım kazanacak - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:31:35. #1.14#
title