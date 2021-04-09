Oscar'ı kızım kazanacak

Elçin'e "kızım" diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: "Bir anda kocaman kız oldu.

Elçin'e "kızım" diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: "Bir anda kocaman kız oldu. Ne çabuk büyüyorlar değil mi? Takip edin kızımı fanlar, Oscar'ı kazanacak genç o ."İnanoğlu, Amors Prodüksiyon adlı şirketi kurmasının en büyük nedeni olarak Elçin'i gösteriyor. Elçin'in oyunculuğunu sergilediği videoyu izleyip çok etkilenen İnanoğlu, kurduğu şirketle genç yeteneklerin sektörde fark edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Hürriyet