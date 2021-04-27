Oscar galibi Nomadland'i Çin sansürledi
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Oscar galibi Nomadland'i Çin sansürledi

Oscar galibi Nomadland'i Çin sansürledi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri'nde Asya kökenli Chloé Zhao'un (Cao Ting) en iyi yönetmen, yönetmenliğini yaptığı "Nomadland" film ise en iyi film ödülünü kazandı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri'nde Asya kökenli Chloé Zhao'un (Cao Ting) en iyi yönetmen, yönetmenliğini yaptığı "Nomadland" film ise en iyi film ödülünü kazandı.

"Nomadland" filmi, bir kadının yönettiği ve en iyi film Oscar'ını kazanan ikinci film olurken, Zhao ise en iyi yönetmen dalında Oscar kazanan" beyaz olmayan ilk kadın" oldu.

Pekin doğumlu Zhao'un başarısı, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Çin devletinin resmi yayın organları CCTV ve Xinhua bu başarıyı görmezden geldi.

Ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da, 14 milyondan fazla takipçisi olan film dergisi Watch Movies tarafından Zhao'nun yönetmenlik başarısını duyuran bir bildirim, paylaşılmasından birkaç saat sonra sansürlendi. Ayrıca "Chloe Zhao, En İyi Yönetmeni kazandı" etiket çalışması da sansüre maruz kaldı.

Film meraklıları arasında popüler bir uygulama olan Douban, "Nomadland" ve "Zhao (Cao) Ting" için yapılan aramaları yasaklayarak "arama sonuçlarının ilgili yasa ve yönetmeliklere göre görüntülenemediği" uyarısını paylaştı. Uygulamada Zhao'nun başarısıyla ilgili birçok konuşma zinciri silinirken, ülkedeki en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat'teki bir haber de silindi.

Zhao, geçen ay en iyi yönetmen ödülünü kazandığı Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşma sebebiyle Çin'de tepkiyle karşılanmıştı. Yönetmenin, ülkenin yönetim sistemiyle ilgili yaptığı yorumlarla kendi ülkesine hakaret ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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