24.10.2019 13:32

- Oscar Estupinan: "Gençlerbirliği maçını kazanabilmemiz için savaşmamız gerekiyor"

DENİZLİ - Denizlispor'da geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında attığı golle gündeme gelen genç forvet Oscar Estupinan, Gençlerbirliği maçına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlebirliği bizim direkt rakibimiz. Biz orada belki kendi evimizde oynamayacağız ama maçı kazanabilmemiz için savaşmamız gerektiğini bilerek karşılaşmaya çıkacağız" dedi.

Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Oscar Estupinan, karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını ifade etti.

Oscar Estupinan, önemli bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayarak, "3 puanı almamız gereken bir maç. Gençlerbirliği bizim direkt rakibimiz. Biz orada belki kendi evimizde oynamayacağız ama maçı kazanabilmemiz için savaşmamız gerektiğini bilerek karşılaşmaya çıkacağız. O yüzden önemi ayrı. 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Hazır olduğumu gösterdim"

Fenerbahçe karşısında kaydettiği golün hatırlatılması üzerine 22 yaşındaki Kolombiyalı, "İyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma böyle bir maça çıkmak, böyle bir maçta gol atmak... Hazır olduğumu gösterdim. Kupada da oynadığımda gol atmıştım ama ligde gol atmak tabi ki farklı. Hele hele Fenerbahçe'ye attığınızda bu çok önemli. Ama her şeyden önemlisi benim gol atmam değildi açıkçası. Puan kazansaydık, maç kazansaydık daha önemliydi benim için. O yüzden evet mutluyum gol attım ama bir yandan da çok mutsuzum çünkü istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden ilerleyen haftalarda daha çok çalışarak bu seviyelerde de oynayabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum ama dediğim gibi en önemlisi takımın menfaati" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA