Oscar and the Wolf'dan Yeni Şarkı "Runaway"

Oscar and The Wolf, ki kendisi Max Columbie olarak da bilinir, albümün çoğunu Brüksel'deki evinde bir yıllık bir öz-keşif sürecinin ardından yarattı ve bu süreci bir turne ve 2015'te yayınlanan ilk albümleri Entity'e dair gelişen yoğun bir beklentiyle taçlandırdı.

Albüm, içeriğiyle Columbie'nin ruhunu keşfe çıkıyor ve bunu yaparken sanatçının filme ve TV'ye olan aşkını yansıtıyor. Belçikalı tekno sihirbazı One Track Brain tarafından üretilen albümde öne çıkan yeni şarkı temelde şu fikre dayanıyor:

"Arzuladığınız her şey sonunuz olabilir mi?" İlkin şefkat, ardından kendini adama, bastırılamayan bir arzu ve son olarak önlenemez bir kaosa teslim olma. Çelişkiler hayatı besleyen şeylerdir dolayısıyla karanlık ve aydınlık her zaman birbirine ihtiyaç duyar fakat yine de dengesizlik güvenilmez yoldur."

Oscar And The Wolf'un yeni albümü "Infinity" 29 Eylül'de Play It Again Sam etiketiyle ve Türkiye'de GRGDN Müzik işbirliği ile yayında olacak.